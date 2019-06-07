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Престрелка между полицаи и наркодилъри в Петрич

07.06.2019 / 12:24 0

Снимка Булфото

Престрелка между полицаи и наркодилъри е имало късно снощи в Петрич, предаде "Канал 3". По първоначална информация, Марио с прякор "Селяко" и негов близък - Симо са участвали в наркосделка.

Престрелка между полицаи и наркодилъри е имало късно снощи в Петрич.

По първоначална информация, Марио с прякор "Селяко" и негов близък - Симо са участвали в наркосделка. Множество полицаи са се събрали при бензиностанция Лукойл на изхода от гр. Петрич към село Първомай.

 

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