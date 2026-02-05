Претърсиха 8 частни гинекологични кабинети и кабинети в здравни заведения в София

Снимка: Булфото, илюстративна

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са претърсили осем адреса на частни гинекологични кабинети и кабинети в здравни заведения. На един от адресите е установено наличието на видеокамера, разположена в позиция и помещение, съответстващи на наличното видеосъдържание, разпространено в двата сайта с порнографско съдържание, съобщиха от СДВР. Иззети са вещи и предмети, съотносими към воденото разследване.

В рамките на разследването е установено, че в интернет пространството чрез уебсайт се разпространяват видеофайлове на медицински манипулации, заснети в лекарски кабинети за акушеро-гинекологични прегледи. Съвместните действия са осъществени от служители на отдел „Икономическа полиция“, отдел „Разследване“ – СДВР, както и служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ при Главна диркеция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Работата по разследването продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

Софийската районна прокуратура се самосезира след информация, оповестена в медиите, относно видео материали, разпространявани в сайтове за възрастни, заснети в гинекологичен кабинет в столицата, припомня БТА.

Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов разпореди вчера на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София. При проверката е установено наличие на камера в лекарски кабинет. Съставен е констативен протокол, а събраните материали се предоставят на компетентните органи.

Районната прокуратура в Бургас също образува преди дни две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в града и разпространението им в интернет без знанието на клиентите.

