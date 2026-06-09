Преустановиха всички участия на Андреа за неопределен период

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Певицата се намира в много тежко емоционално състояние, съобщава Блиц като твърди, че певицата е направила нещо много крайно, но засега няма такова потвърждение.

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След като преди 2 години възобнови участията си, всички, включително и тя самата очакваше, че ще намери смисъл. Но това така и не се случило. И макар да има записани песни и дори снимани клипове, тя нямала желание да ги пусна, работата не й доставяла удоволствие.

"Скъпи приятели и почитатели, искаме да ви благодарим за обичта и подкрепата през всичките тези години. Уведомяваме ви, че участията на Андреа се преустановяват за неопределен период от време", обявиха от екипа й, без да обясняват какво точно налага тази радикална промяна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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