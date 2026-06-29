Преустановяват продажбата на някои инсулини от 31 май 2027 г.

Снимка: Пиксабей, илюстративна

От 31 май 2027 г., се преустановява продажбата на някои инсулини, съобщават от Националната здравноосигурителна каса.

Планираното преустановяване засяга следните лекарствени продукти:

Actrapid Penfill 100 IU/ml;

Insulatard Penfill 100 IU/ml;

Mixtard 30 Penfill 100 IU/ml.

Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури необходимото време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Здравните институции и медицинските специалисти са уведомени своевременно за предстоящата промяна, посочва БТА.

Пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят лечението си. Информация относно лечението занапред ще се предоставя от лекуващия лекар. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до тяхното изтичане или до преценка на лекуващия лекар.

При действащ протокол, лекуващият лекар определя какви действия да бъдат предприети, съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарствените продукти. При въпроси, свързани с лечението си занапред, пациентите могат да се обърнат към своя лекуващ лекар или към специалист ендокринолог.

Редактор "Екип на Петел",

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