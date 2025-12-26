Превалутирането блокира плащането на битови сметки

Снимка Пиксабей

Съобщиха важна новина за плащането на сметките в края на тази година.

Техническите настройки за въвеждането на еврото и струпването на почивни дни около Нова година ще блокират възможността за плащане на битови сметки в цялата страна за близо седмица.

Банковите институции и дружествата за комунални услуги предупредиха, че системите им няма да работят в периода между 29 декември 2025 г. и 5 януари 2026 г.

Преминаването от лев към евро изисква пълна актуализация на софтуерите, което налага временно прекъсване на обслужването.

Гражданите, които разчитат на банкови преводи за покриване на задълженията си за ток, вода, парно, телевизия и интернет, трябва да извършат плащанията най-късно до 29 декември. Повечето банки обявиха, че ще възстановят поетапно плащанията едва след 3 януари, а в някои случаи и след 5 януари. Срокът зависи от това кога конкретният доставчик на услугата ще приключи превалутирането в своята система.

Касите за плащане в брой също няма да работят през почивните дни до 5 януари, а виртуалните ПОС-терминали и онлайн системите на дружествата ще бъдат недостъпни.

Електроразпределителното дружество "Енерго-Про", което обслужва Североизточна България, включително област Русе, съобщи за конкретни срокове на прекъсване. Приемането на плащания ще бъде възстановено едва на 6 януари.

От "Електрохолд" (Западна България) уверяват, че са създали организация за минимални прекъсвания, като виртуалните им терминали няма да работят само в новогодишната нощ – от 21:30 часа на 31 декември до 01:30 часа на 1 януари.

Всички електроразпределителни дружества са категорични, че дори клиентите да пропуснат срока за плащане, електрозахранването няма да бъде спирано по време на празниците.

Основният съвет към всички домакинства е да погасят задълженията си за ток, вода, интернет и местни данъци до 29 декември 2025 г. След Нова година фактурите и касовите бележки вече ще съдържат крайна сума за плащане, обозначена както в левове, така и в евро, пише dunavmost.com.

