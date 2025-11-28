Превърнаха „Сделка или не“ в реклама на чирпанската ракия

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Като реклама на чирпанската ракия се превърна днешния епизод в „Сделка или не“. Причината е Кольо Петров, който живее в село Средно градище край Чирпан. Той е военен пенсионер и обича да вари ракия, като дори се пробва да подкупи банкера с гроздовия си елексир, но не успя.

Водещият Ненчо Балабанов го помайтапи, че е чувал, че в този край се прави ракия от всичко. Дядо Коко разказа, че негова позната е правила ракия от зелени домати. „Каква е на вкус“, попита Ненчо Балабанов. „Тя и сложи аромати и си стана и сливова, и ябълкова, и гроздова“, обясни Кольо Петров.

В шоуто той излезе с кутия №18. При първата оферта за смяна, я размени за №8, тъй като е роден на 4 април, а сбора на двете четворки прави осем.

При три неотворени кутии, в които се крият, 1 лев, 750 лв. и 1500 лева, банкерът му предложи смяна на кутията.

„Няма сделка“, каза Коко и при следващата кутия премахна от играта си единия лев.

Накрая той си тръгна от „Сделка или не“ с 1500 лева.

