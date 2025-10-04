Превърнаха култови соц коли в трансформърси

Мая Иванова. Снимки: Фейсбук, Автомобилите на социализма

Едни от най-колтовите автомобили на социализма бяха превърнати в трансформърси. Произведенията, които не е ясно кой любител на фотошопа ги е правил, са публикувани в групата във Фейсбук - Автомобилите на социализма.

Неизвестният график е нарисувал като трансформърс - Запорожец ЗАЗ-968М, Жигули 2101, Запорожец ЗАЗ-965 и Москвич-2140.

„Трансформърс“ е медиен франчайз, продуциран от американската компания за играчки Hasbro и японската компания за играчки Takara Tomy . Той проследява предимно героичните Автоботи и злодейските Десептикони , две воюващи извънземни роботизирани фракции, които могат да се трансформират в други форми, като превозни средства и животни. Франчайзът обхваща играчки, анимация, комикси, видеоигри и филми. Към 2011 г. той генерира над 2 трилиона йени ( 25 милиарда долара ) приходи, което го прави един от най-касовите медийни франчайзи на всички времена.

Франчайзът започва през 1984 г. с линията играчки Transformers , включваща трансформиращи се меха играчки от линиите играчки Diaclone и Micro Change на Takara, ребрендирани за западните пазари.

През 2007 г. Майкъл Бей режисира игрален филм, базиран на „Трансформърс“ , като Стивън Спилбърг е изпълнителен продуцент. В него участват Шая ЛаБеф , Джош Дюамел, Меган Фокс и Тайриз Гибсън в главните човешки роли, докато актьорите, озвучаващи Оптимус Прайм и Мегатрон, Питър Кълън и Хюго Уийвинг озвучават съответно Оптимус Прайм и Мегатрон. „Трансформърс“ получава смесени до положителни отзиви и е боксофис успех. Това е четиридесет и петият най-касов филм и петият най-касов филм за 2007 г., с приходи от приблизително 709 милиона долара в световен мащаб.

Филмът печели четири награди от Обществото за визуални ефекти и е номиниран за три награди „Оскар“ – за най-добър звуков монтаж , най-добро звуково миксиране и най-добри визуални ефекти. Играта на Шая ЛаБеф е похвалена от „Емпайър“, а превъплъщението на Питър Кълън в Оптимус Прайм от телевизионния сериал от 80-те години е добре прието от феновете.

