Превенция и санкции за родителите - част от мерките срещу агресията в училище

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Превенция и санкции за родителите са част от мерките срещу агресията в училище. Около този извод се обединиха участниците в дискусия по темата, организирана от Регионалното управление по образованието в Кърджали.

Те отхвърлиха като неработеща идеята за поставяне на металдетектори на входа на учебните заведения, посочва БНР. Предложенията ще бъдат изпратени на просветното министерство, каза началникът на РУО Ангелина Костова.

"Едното е за финансова възможност на училищата - осигуряване на средства чрез национални програми или проекти, за повече превантивна работа, като се назначат педагогически съветници и психолози във всяка образователна институция. И второто нещо - да има адекватни мерки и наистина действащ механизъм, с който да могат да бъдат санкционирани родителите, които нямат загриженост към децата", отбеляза тя.

