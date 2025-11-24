Преводач засенчи всички в "Кой да знае" по бТВ

Редактор: Недко Петров

Най-добрият преводач в България, както го определи Сашо Кадиев, трябваше да отговаря на въпрос за 600 лева още в началото на „Кой да знае“ тази вечер. Заради регламента за смяна на местата обаче до Мариана Хил се настани именно сина на Катето Евро, а капитанът Милица Гладнишка зае мястото на водещия в „Кой да знае“.

Милица попита двамата какво задължение е имал тафелдекерът в Княжеския дворец в София - да ароматизира ленените салфетки, да подрежда масата или да избира и сервира напитки спрямо ястията.

Тук Мариана показа знания и заложи твърдо на втората опция.

Преводачът обясни, че тафелдекерът трябва да подреди чашите така, че да има четири сантиметра разстояние от едната до другата, но и да внимава да не сложи тази със столчето пред тази за ръката. А Гладнишка добави, че приборите също трябва да са на определено разстояние от ръба на масата.

Впоследствие Хил отбеляза още, че тафел означава маса, табла или надгробна плоча, а декерът – покривам.

След като спечели 600 лева за отбора си, Мариана призна, че това е най-скъпоплатения й превод за няма и пет минути.

За две думи 600 лева, изгледаше доволна по бТВ тя.

