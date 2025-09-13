Превозни средства пред КАТ смаяха България
Кадър Фб
Каква фасада на сградата на Окръжна Дирекция на МВР в Плевен, а?
Този шеговит въпрос задава гражданин, който показва държавното учреждение.
Отпред има няколко превозни средства с по една конска сила.
Кончетата си пасат свободно на поляната.
Шеговитите коментари заваляха:
Това ли са новите патрулки.
Гледани животни! Явно служителите са дошли на работа с еко транспорт! И после кажете че не сме Швеция!
Подготовка за конни
патрули
Какво не е ясно?
За конна полиция! набавят елитни коне....
Превозните средства са включени в правилника за движение, каквито средствата такава институцията.
Супер и магаре да има няма да е лошо.
