Превозни средства пред КАТ смаяха България

Кадър Фб

Каква фасада на сградата на Окръжна Дирекция на МВР в Плевен, а?

Този шеговит въпрос задава гражданин, който показва държавното учреждение.

Отпред има няколко превозни средства с по една конска сила.

Кончетата си пасат свободно на поляната.

Шеговитите коментари заваляха:

Това ли са новите патрулки.

Гледани животни! Явно служителите са дошли на работа с еко транспорт! И после кажете че не сме Швеция!

Подготовка за конни

патрули

Какво не е ясно?

За конна полиция! набавят елитни коне....

Превозните средства са включени в правилника за движение, каквито средствата такава институцията.

Супер и магаре да има няма да е лошо.

