Превозвачи от Варна излизат на протест в понеделник, обявиха маршрута си
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Превозвачите в цялата страна излизат на протест заради проблемите в транспортния сектор и липсата на диалог с институциите. В понеделник - 15 юни, те ще изразят недоволството си след многократно поставяните въпроси за повишаването на застраховката "Гражданска отговорност" и компенсациите за тол таксите, които остават нерешени.
Сборният пункт във Варна е на аварийната лента на автомагистрала "Хемус" в посока центъра на града, до входа на бензиностанция "Петрол" (около 650 м.)
Те ще изминат маршрута: Силвър Стар Варна – бул. "Владислав Варненчик" - бул. "Христо Ботев" – Аспарухов мост – бул. "Христо Ботев" – "Владислав Варненчик" – магистрала А2 в посока град Шумен.
Не се планира затваряне на пътни артерии, съобщиха за Радио Варна организаторите на акцията, която е с начален час 10 ще продължи до 13 часа.
Протестът във Варна и областта е част от националната демонстрация на международните превозвачи.
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