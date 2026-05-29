Превръщат легендарния кораб "Атанас Димитров" в изкуствен риф

29.05.2026 / 16:41 1

кадър: БНТ, архив

Официално стартира пионерската инициатива, чиято амбициозна цел е да даде нов, екологичен живот на изведения от експлоатация моторен кораб „Атанас Димитров“. Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България интелигентен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време, съобщават организаторите.

В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба и превръщането му в най-големия изкуствен риф от изведен от експлоатация плавателен съд в България при операция за контролирано затопяване.

Успешен старт на техническата подготовка

Първият ключов етап от подготовката на “Атанас Димитров” вече е факт. Приключва подготовката на битовите помещения на борда. В момента работата продължава на пълни обороти в "сърцето" на плавателния съд, където се извършва сложният процес по декомисия и демонтаж на машините, агрегатите и инсталациите в машинното отделение.

Нов живот за кораба

Построен по проект 547, „Атанас Димитров“ носи в себе си частица от най-значимите моменти в историята на Варна. Корабът е бил сцена на събития от държавно значение, а лично Тодор Живков често е бил на борда му. Именно от „Атанас Димитров“ е наблюдавано и тържественото откриване на Аспаруховия мост във Варна.

Днес корабът очаква най-благородното си последно плаване. Вместо да бъде нарязан за скрап, неговата история ще бъде съхранена, превръщайки се от символ на отминала епоха в богат дом за десетки морски обитатели.

Коментари
Серж (преди 35 минути)
Още една легенда отива в историята...Тъжно!...Преди години, когато старият се възстанови след инфаркта няколко години плава на него...

