Превръщат легендарния кораб "Атанас Димитров" в изкуствен риф

кадър: БНТ, архив

Официално стартира пионерската инициатива, чиято амбициозна цел е да даде нов, екологичен живот на изведения от експлоатация моторен кораб „Атанас Димитров“. Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България интелигентен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време, съобщават организаторите.



В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба и превръщането му в най-големия изкуствен риф от изведен от експлоатация плавателен съд в България при операция за контролирано затопяване.



Успешен старт на техническата подготовка

Първият ключов етап от подготовката на “Атанас Димитров” вече е факт. Приключва подготовката на битовите помещения на борда. В момента работата продължава на пълни обороти в "сърцето" на плавателния съд, където се извършва сложният процес по декомисия и демонтаж на машините, агрегатите и инсталациите в машинното отделение.



Нов живот за кораба

Построен по проект 547, „Атанас Димитров“ носи в себе си частица от най-значимите моменти в историята на Варна. Корабът е бил сцена на събития от държавно значение, а лично Тодор Живков често е бил на борда му. Именно от „Атанас Димитров“ е наблюдавано и тържественото откриване на Аспаруховия мост във Варна.



Днес корабът очаква най-благородното си последно плаване. Вместо да бъде нарязан за скрап, неговата история ще бъде съхранена, превръщайки се от символ на отминала епоха в богат дом за десетки морски обитатели.

