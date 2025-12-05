През 1983 година Тодор Живков я прати в Ню Йорк, през 2020 година Борисов не я послуша и падна от власт

Кадър БТВ

Светлана Тилкова е давала астрологични съвети на Тодор Живков в началото на 80-те години, казва нейният съпруг Андрей, цитира Хот Арена.

„В по-младите си години Светла е била симултанен преводач от немски език на Тодор Живков. Давала му е съвети и като астролог. И не само на него“, върна се назад във времето Тилков.

„От януари 1983 до май 1984 г. комунистическата държава България е изпратила Алена да учи астрология и психоанализа в „Кеплер академия“ в Ню Йорк, когато за първи път среща своята учителка Линда Гудман. Това става лично с подписа на Тодор Живков. Знаем как беше в миналото, когато някой беше пускан в капиталистическа държава. Отношенията им са били като между партиен и държавен ръководител и преводач“.

Имаше политици, които дълго време се съобразяваха с нейното мнение. Тя беше разочарована от Борисов. Защото, когато организираха през 2020 г. платените протести срещу него, Алена ясно му каза, че правителството няма да падне, но той трябва да мине по една тънка-тънка пътечка и да излезе на чисто, иначе няма да има следващо правителство на ГЕРБ, посочва той.

Опасна пътечка, която иска смелост, дръзновение. Само че това не се случи. Ако той бе направил правилните крачки да мине по тази невидима пътечка, нямаше да има управление на ПП-ДБ, нямаше да го има това подмолно действие на Радев с вдигнатия юмрук, нямаше да изживеем кризата, от която не сме излезли“.

И продължава: „Преди около 20 години Алена каза за Борисов, че той има кармичен дълг към България. И ще му бъде помогнато, за да изплати този дълг, но това не стана и виждаме на какво дередже е държавата. Защото Борисов подари два мандата на Румен Радев, като не излъчи за кандидат-президенти на ГЕРБ правилните хора. Всичко, което Алена написа за „Продължаваме промяната“ преди 5 години, то се случи. Тогава тя каза, че народът заслужава това, което има.

