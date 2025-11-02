През 1988 година беше българския двойник на Рамбо, днес всичките му фенки носят жълти рокли

Кадър Нова тв

Приликата между Силвестър Сталоун и Веселин Маринов бе демонстрира нагледно в Нова тв.

Трябва само да сваля 15 килограма, пошегува се певецът и припомни, че снимката е от първия му албум през 1988 година.

Тогава съм бил на 26 години.

Певецът се изповяда за хита, който не е разбирал, и за приликата със Сталоун

Веселин Маринов се появи в студиото на "На фокус с Лора Крумова" с емоционални разкрития за песента, която го преследва навсякъде, за връзката му със Силвестър Сталоун и за предстоящите четири концерта в Националния дворец на културата. Изпълнителят призна, че все още не може да си обясни феномена с "Жълтата рокля" – песен, която стана химн за цяло поколение жени.

"Жените, които харесват музиката, която правя, от тях 95 процента се оказва, че имат в гардеробите си жълта рокля", сподели Маринов. Според него текстът е на Мариета Ангелова, а музиката е на Красимир Гюлмезов, но когато я поставил на шесто място в албума преди няколко години, не подозирал каква съдба я очаква, цитира Дунав мост.

Най-силното преживяване със "Жълтата рокля" за певеца е концертът му в летния театър на Горна Оряховица. "Никога няма да забравя концерта си в Горна Оряховица в летния театър. Почти всяка жена беше облечена с жълта рокля", разказа той. Имало шестстотин жени, които дошли специално облечени в жълто, за да почетат любимата си песен.

"Имам чувството, че песента продължава да надгражда и не е стигнала пика си. Няма правила и ако можех, щях да правя всяка година такива песни", призна изпълнителят.

Тайната връзка със Сталоун

Веселин Маринов разкри и друго любопитно признание – не само заради визуалната прилика, Силвестър Сталоун му е любим актьор и дори има снимка с него. "Тайно съм Джон Рамбо", пошегува се певецът. Той споделя, че често преди концерти гледа филмите на холивудската звезда, за да се зареди с енергия.

Полски Тръмбеш в сърцето

Въпреки че майка му си отиде миналата година, Маринов продължава да посещава редовно родния си град Полски Тръмбеш. "Моят роден град е Полски Тръмбеш и винаги минавам през него. Ходя постоянно, дори и за едно кафе на центъра", каза той.

Певецът сподели, че се радва на всички малки неща в живота, различни от концертите – да отиде на екскурзия, да заведе внуците в парка с мечките в Белица или просто да си почине, което все още е "голям лукс" за него.

Фокус върху баладите

За предстоящите концерти в НДК на 25, 26, 27 и 28 ноември Веселин Маринов обяви, че този път акцентът ще бъде върху баладите. "Имам над 110 балади в репертоара си от 31 албума, които съм издал", разкри той.

Според изпълнителя баладата е такъв стил в поп музиката, който не може всяка да стане хит. "Тя е за лично ползване. Мисля, че те се създават, когато душата ти не е могла по друг начин да изрази чувството, което витае в теб", обясни Маринов философията си за този музикален жанр.

Той спомена, че "Да се събудиш до мен" и "Сняг" са балади, които станаха хитове, но масовият слушател обикновено чува шлагерите, докато баладите остават "ощетени".

37 концерта в НДК

"Миналата година напълнихме лесно три дати в НДК. Събрахме се екипа и решихме да опитаме с четири дати тази година", сподели певецът. Той обясни защо зала номер 1 на НДК е толкова специална за него: "Зала номер 1 на НДК е уникална, защото е измислена за концерти. Звукът, присъствието на публиката се усеща от изпълнителя и всички стават съпричастни дори и да са на втори балкон".

С тези четири концерта общо в НДК ще станат 37 концертите на Веселин Маринов. За първи път е излязъл на сцената там през 2000 година, но тогава е имало празни места по ъглите. "Артистите виждаме всичко и вълнението е едно и също тогава и сега. Отговорността е много голяма и винаги има съмнения дали всичко е подготвено", призна той.

Певецът благодари специално на музикантите си: Теодор Янков на барабаните, Радослав Терзийски на бас китара, Антон Златков на китара и Ясен Велчев на пиано. "Това са гениални музиканти, на които благодаря от сърце. С тях направихме 20 неповторими летни концерта", каза Маринов.

