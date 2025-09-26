През 2003 купих апартамент с таван и мазе за 34 хиляди лева, сега с тези пари и гараж не мога да купя

Кадър ИПИ

„През 2003-та успях да купя двустаен апартамент в Пловдив, за децата, които отидоха да учат там. 64 кв.м, с таван и мазе, в „Кършияка“. Цената бе 34 000 лева. В момента е 190 000 лева, което означава 5,5 пъти повече“, споделя пред „Родопи voice“ жител на Смолян.

Допълва, че в момента е просто непосилно за него, както и за младите, подобна инвестиция. „Добре, че мислих навремето, а и имах пари тогава. В момента за 34 хиляди лева ще мога само гараж да купя“, посочва мъжът.

