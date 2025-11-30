През 2009 година гаф на Лили Иванова в "Олимпия"

Булфото

С бясна скорост свършват билетите за концерта на Лили Иванова на 24 май в зала „Олимпия“ в Париж. С пропуски за Париж се уреди снахата на Васил Божков Ива Софиянска, която публично се похвали, че е сред първите, купили билет, пише Лупа. Това е вторият път, в който Иванова пее в залата. При първия си концерт на 9 януари 2009 година тя се спъва и пада на сцената, но гафът е посрещнат с овации от публиката, пише Лупа. В типичния си стил коментира:

„На всекиго може да се случи да падне, но важното е как ставаш“.

Тогава концертът е възприет като най-големия подарък за 70-ия й рожден ден, който си е направила сама, пише Хотнщз. В „Олимпия“ има закон – бисът е само един. Минути след концерта звездата се разплаква в гримьорната си. Напрежението и приемът на публиката са я развълнували до сълзи. Единственият, допуснат до нея в този момент, е продуцентът Стефан Зашев.

„Концертът в зала „Олимпия“ е най-емоционалният в моята кариера. В него имаше особена магия, атмосфера. Може би се дължи на излъчването на залата. Тя не е случайна. Никога не съм се чувствала по този начин, още със самото влизане в „Олимпия“. Получихме огромно внимание от екипа, почувствахме се като истински звезди. Всичко – осветление, сценография, бяха направили те“, доверява след събитието певицата.

