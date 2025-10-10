През 2009 година отвори малко магазинче на 10 квадрата в "Дружба", днес има българска верига, устояла на "Лидл", "Кауфланд" и "Билла"

Кадър Про нюз Добрич

Да дръзнеш да се захванеш с малък семеен бизнес е равнозначно на голяма отговорност плюс всекидневни усилия и волско търпение. Попитайте добричлията Пламен Стоянов. Неговият старт в дебрите на търговията е скромно, но с днешна дата успехът на семейното начинание е безспорен, пише Про нюз Добрич

Начало върху 10 квадрата

2009 година. в кв. „Дружба“ в Добрич отваря врати малък магазин - върху едва 10 квадрата. Пламен Стоянов и съпругата му отговарят за всичко - от зареждането до подреждането и обслужването. Кой да предположи тогава, че скромното магазинче ще бъде първата стъпка към миниверига с добро име в града?

„Предприех тази стъпка, защото дотогава винаги съм бил служител. Исках да видя как стоят нещата от другата страна.“

Шест магазина – за Пламен няма спирка

Днес за Пламен нещата стоят отлично - предприемчивият добричлия и неговото семейство вече ръководят шест магазина, заслужена награда за дългогодишни усилия. Четири от тях са част от франчайз програмата „Моят Магазин“. Обектите се намират на следните адреси: ул. „Калиакра“, в ж.к. „Добротица“, ул. „Орфей“ и на бул. „25 септември“.

„Програмата ми дава възможност да вдигна нивото на предлаганите продукти – имам телевизионна реклама, брошури – все неща, които досега не съм имал. Екипът на „Моят Магазин“ е с много голям опит, от който аз черпя. Те ми дават предложения как да наредя магазина – кое къде да стои, с кое да се започне.“

Бизнесът върви напред с бързи крачки, а заедно с него и екипът. Някои от служителите са с Пламен от самото начало. „Добрият служител е лоялен, работи здраво и може да взима самостоятелни решения, когато се налага“ – такива са хората, на които Пламен разчита всеки ден. Независимият предприемач назовава и другия стожер на своя успешен бизнес – клиентите, много от които пазаруват в магазините му вече над 15 години.

„Моят Магазин“ обединява над 160 обекта в близо 100 населени места в цялата страна. Идеята е проста – независимите търговци получават подкрепа, но запазват своята индивидуалност. Така франчайз програмата на МЕТРО България дългосрочно подкрепя независимите български предприемачи в традиционната търговия, като им предоставя конкурентно предимство чрез достъп до най-съвременни търговски практики, както и до финансова помощ за модерна визия на обектите и за ефективна реклама.

От 10 квадрата до шест магазина – това е пътят, който Пламен вече е извървял. За него обаче това не е финал, а ново начало. Винаги има следваща стъпка. Важното е да не спираш. <!-- --> %20src='https:>

