През 2010 година Иво Калушев е спасил 7 души, заклещени в пещерата Духлата

МВР издирва собственика на хижата на Петрохан Иво Калушев.

Той я е купил от бащата на Искра Фидосова преди години и я е отдал под наем на един от убитите Ивайло Иванов.

През 2010 година Калушев се прочу като герой.

Той спаси блокираните в пещерата Духлата седем души, сред които три деца. Те прекараха там 48 часа.

„Спасените пещерняци са учудващо добре“, заяви тогава спасителят Иво Калушев, участвал в изваждането на бедстващите.

Седем души, включително Емил на 12 и две момичета на 16 години, бяха блокирани в пещерата Духлата край с. Боснек, Пернишко, от петък вечерта заради поройните дъждове. Те са били намерени на мястото в пещерата, където се е предполагало, че се намират.

Наложи се дълго време да копаем под вода, разказа Калушев. Важното обаче е, че всичко завърши благополучно, допълни той.

Час преди да бъдат изведени първите пещерняци пристигна премиерът Бойко Борисов, за да инспектира спасителните работи. Той разговаря с излезлите и с ръководителите на спасителните екипи.

Калушев е участвал в проучването на най-дългата подводна пещера в Мексико.

Създал е и клуб за гмуркания на полуостров Юкатан, но после се прибира в България.

Тук създава и Националната асоциация за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

Много е ключово, има убийство на трима души и те са представени като страната, направила деянието, а не като потърпевшите. През тези години те подаваха много сигнали и са съдействали за разкриване на сметища и незаконен дърводобив. Разполагаха с дронове и обхождаха голяма територия. Това каза Борислав Сандов, екоминистър в кабинета на Кирил Петков. По БНР той отговори на обвиненията на Димитър Куманов от "Балканка".

"Аз имам презумпция за невинност, имаме тройно убийство и тези хора са се занимавали с подаване на сигнали. 4 години правоохранителните органи не са открили нарушения тази организация да бъде закрита", допълни Сандов.

Той е категоричен, че трябва бърза намеса и да се проследи къде е изчезналият собственик да обекта – хижата край Петрохан, и дали не е отвлечен.

"Какви сигнали са подавали тези момчета и защо се е стигнало до негативна развръзка", препоръча Борислав Сандов.

Той потвърди, че не договор, а когато е бил министър в МОСВ, има подписано споразумение с Националната асоциация за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Според Куманов и било договор, подписан 25 дни след създаването на организацията.

"Няма сключен договор, а рамково споразумение, което не създава права и задължение нито за МОСВ, нито за организацията. Това е НПО и такъв тип има много в България и света. А това споразумение си го представете като стискане на ръце пред камери, че ще пазим заедно природата - лист хартия и е с атрибутите на рамково споразумение, но не създава права и няма финансов ангажимент", обясни Сандов.

И отрече, че преди да се подпише това споразумение за опазване на защитените територии, да е познавал тези момчета.

"Това, което ме подтикна за споразумението е, че те са единствената организация от България, която е член на Юропарк както и на Европейската рейнджърска организация. В България рейнджъри са служителите на националните паркове и те се борят с бракониерство", коментира Сандов

