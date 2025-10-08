През 2015 година има сигнал за застрояване на реката на Елените

Кадър Фб

За период от 15 години и немалко подадени преписки за обекти в местност "Козлука", няма досие на нито един обект, преминал през процедура за оценка на въздействие или по-ниско ниво на екологична оценка.

Това съобщи на брифинг в Министерството на околната среда и водите министър Манол Генов, който представи резултатите от проверката на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие, предаде БТв.

„При проверките през 2015 година в МОСВ има сигнал от гражданин за застрояване на реката. Проверка на 14.04.2015 установява, че не се извършват дейности. Частично в горната част е било покрито преди 1998 година.

През 2006 е извършено покритието на долната част. Там има един хотел и няколко атракциона на аквапарка. През 2008 е констатирано строителство. В отговор община Несебър дава заключение, че строежът е спрямо одобрени документи за строеж номер 3 на главния архитект на Несебър. Основният извод е, че - реката е била застроена преди 1998 година", посочи той.

„Губят ни се 4 имота по отношение на кадастралната карта точно за този район. Търси се кой и кога е била покрита горната част на реката“, коментира министър Генов.

Наводнението преди дни във ваканционно селище "Елените" отне живота на четирима души. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района.

"В последно време в нашето общество се появява усещане за липса на справедливост. Безхаберието отне живота на четирима души", каза министърът.

"Днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта там, където им е мястото", увери Манол Генов. Той каза, че разполага с данни от два доклада във връзка с разпоредените в петък проверки.

Манол Генов подчерта, че е обща отговорността на изпълнителната власт да изясни кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица се е случило застрояването в "Елените", което по думите на министъра провокира опустошителната стихия.

Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична електронна и на хартия документация съществува.

"Електронната система на МОСВ е от 2012 година", информира Генов. Той съобщи, че "Басейнова дирекция Черноморски район" не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояване в селище "Елените".

"Няма документални следи за това. Има извършени проверки, но по сигнал и резултатите по този сигнал са докладвани, както на районната дирекция за строителен контрол в Бургас и на прокуратурата", посочи Генов.

От данните от проверката РИОСВ Бургас се разбира, че в архива на дирекция "Превантивна дейност" има подавани процедури по реда на Закона за опазване на околна среда и Закона за биологично разнообразие. В значителна част от тази документация - общо 11 преписки се оказва, че е записано заключението да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за процедури по преписки от 2014 до 2016 г., и една от 2019 г., информира министърът. Той уточни, че става въпрос за проверки в урбанизирана територия местност Козлука.

