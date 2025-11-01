През 2017 година чичо Митко спечели 12 милиона лева

Кадър Нова

Отначало той помислил, че става въпрос за 12 хиляди и после не вярвал на очите си

През 2017 година билетите от Националната лотария на Васил Божков се харчат като топъл хляб. Милиардерът е измислил много находчиво името на хазартната игра, създавайки чувството, че това е нова версия на някогашната държавна лотария, която даваше апартамент в София плюс лека кола „Волга“ – абсолютен връх на социалистическата представа за богатство и разкош.

Привлечени от мечтата да станат милионери в един миг, хиляди българи купуват билетите на Божков. Всеки ден лавките на бъдещия му враг Делян Пеевски и другите обекти продават по 500 000 билета.

И изведнъж един обикновен човек – 66-годишния Димитър Митев от Ямбол печели не един и два, а цели 12 милиона лева. По това време той е шофьор на камион и не може да повярва на случилото се.

„Ще продължа да работя. Ще бъда при хората, при приятелите, ще си работя на камиона. Но ще си почивам повече. Досега не си почивахме, пък и нямаше пари за почивки. Досега си мислех, че съм карък. Още не вярвам, че съм спечелил толкова много пари. Не съм на себе си“, казваше Димитър.

Първоначално мислел, че е спечелил 12 хил. лв. „Желая да съм жив и здрав, и да не остарявам, за да мога да си изхарча парите“, шегуваше се той.

Димитър си бе избрал да получава по половин милион годишно в продължение на 20 г., вместо да вземе цялата сума. Казваше, че изпитва страх заради печалбата: „В България няма нищо сигурно“. И се оказа жив пророк на самия себе си. Преди 4 години Националната лотария на Васил Божков приключи. Той избяга за Дубай, а държавата започна да го преследва.

Както е известно, след краха на някога най-богатия българин, никой от печелившите не е взел и лев от полагащото му се и едва ли някога ще вземе.

Чичо Митко е пенсионер и не след дълго вече не беше ерген. Намерил си сгодна жена, която му готви, чисти и го пере, пише Единна България.

