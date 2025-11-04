През 2019 г. беше дете звезда в "Шоуто на Слави" по БТВ, днес става баща

Кадър БТВ

Помните ли талантливото момче със сръбски корени, което впечатли Слави Трифонов и публиката с гласа си още като дете? Днес Сава Чиплич – музикалното откритие от "Шоуто на Слави", вече е 19-годишен и очаква първото си дете, предаде Блиц.

Новината стана ясна от трогателни снимки, които младият изпълнител сподели в социалните мрежи. На кадрите той позира, прегърнал любимата си през кръста и обвил ръце около вече наедрялото ѝ коремче. По всичко личи, че бременността е напреднала и двамата скоро ще прегърнат своя син.



Още през юни младата двойка сподели вълнуващия момент на т.нар. gender reveal парти. На видеото, качено от певеца, Сава е облечен в синьо, а любимата му – в розово. След обратно броене от 10 до 1 в небето избухва синя конфета, която обявява, че ще имат момченце.

Феновете не скриха изненадата си – само шест години след като 12-годишният Сава покори сцената на „Шоуто на Слави“, талантът от Вълчедръм вече ще бъде баща.



През 2019 г. младият певец засия в детския конкурс „Нова звезда“ по bTV, организиран от Слави Трифонов, и спечели сърцата на журито и зрителите. Тогава малкият Сава изпълни емблематични песни като „Зайди, зайди“, „Не казвай, любе, лека нощ“ и „Мой ангеле“, а сцената на „Шоуто на Слави“ буквално притихна от вълнение.

Дарбата му личи още от четиригодишна възраст. През 2016 г. той се явява на сръбски конкурс, където предизвиква истински фурор – журито тогава възкликва: „Роди се новият Шабан Шаулич!“

Днес, освен че се подготвя за нова роля – тази на баща, Сава Чиплич продължава да твори и работи по дебютния си албум.

Изглежда, че животът му отново влиза в ритъм на вдъхновение – само че този път мелодията ще звучи с едно бебешко гласче повече

