През 2024 г. средната годишна работна заплата в България е най-ниската в ЕС

През 2024 г. средната годишна коригирана заплата за пълно работно време за работещите в ЕС е била 39 800 евро, което представлява увеличение с 5,2% от 37 800 евро през 2023 г., показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

Сред страните от ЕС най-високата средна годишна коригирана заплата за пълно работно време е регистрирана в Люксембург (83 000 евро), следвана от Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).

За разлика от това, най-ниските средни заплати са регистрирани в България (15 400 евро), Гърция (18 000 евро) и Унгария (18 500 евро), сочат данните на Евростат.

Средната годишна коригирана заплата за пълно работно време в България обаче нараства през 2024 г. с цели 13,95% спрямо 2023 г., когато тя беше в размер на 13 503 евро. По-голям ръст в заплащането на труда в рамките на 2024 г. е отчетен единствено в Румъния (скок с 16,66% до 21 108 евро) и Полша (скок с 16,60% до 21 246 евро).

Годишна коригирана заплата за пълно работно време е изчислена брутна средна годишна заплата, която отчита както служителите на пълно, така и служителите на непълно работно време чрез преобразуване на заплатите на непълно работно време в техния еквивалент на пълно работно време, предаде БНР.

