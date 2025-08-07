През 2025 г. ще има само една „черна“ луна и това ще се случи през август

Снимка: Пиксабей

Всички харесваме августовското небе, защото обикновено има много красиви гледки. Имахме невероятни слънчеви затъмнения, като Голямото американско затъмнение през 2017 г., а през следващата и по-следващата година ще имаме още две. Най-добрият метеоритен дъжд за годината също е през август: Персеидите. Но БГНЕС разказват какво няма да видите този месец: Черната луна на 23 август.

Луната преминава през фази, като целият цикъл трае около месец. Когато е напълно осветена, е пълна луна, а когато е напълно затъмнена, е новолуние. В първия случай Луната е от страната на Земята, която е обърната към Слънцето. Във втория случай е по-близо до Слънцето, така че е на небето през деня и не се вижда.

Луната обикаля Земята 12,37 пъти годишно, така че някои години имат 12 новолуния (или 12 пълни луни), а други – 13. По-точно, в рамките на 19 години има 235 новолуния, така че на всеки 19 години има едно допълнително новолуние.

Допълнителната пълна луна исторически се нарича синя луна. Предвид относителната й рядкост, се е появил изразът „веднъж в синя луна“. Концепцията за черната луна възниква в астрологичните кръгове преди векове, за да обозначи действителен спътник на Земята, който се крие в орбита около Земята. По-късно терминът е възприет, за да обозначи концепция, подобна на тази за синята луна, но за новолунието.

Синя луна може да се определи като месечна (втората пълна луна в календарния месец) или сезонна (третата пълна луна в сезона). По същия начин може да има месечна Черна луна, която се случва приблизително на всеки 29 месеца, и сезонна, която се случва на всеки 33 месеца. Последната Черна луна беше само преди 8 месеца и беше месечна.

Тази в този месец ще бъде сезонна. Следващата ще донесе новолунието, което ще предизвика невероятното затъмнение чак на 2 август 2027 г.

Ако не можем да го видим и този път дори няма да има затъмнение, какъв е смисълът да знаем, че има Черна луна? Е, Луната е красива, но яркостта ѝ е доста досадна, когато искате да видите нощното небе – особено когато искате да видите неща като метеоритни дъждове.

