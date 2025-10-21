През 2026 г. в България влизат в сила нови евро правила за заплатите

Пиксабей

До 7 юни 2026 г. България трябва да транспонира в националното си законодателство Директива (ЕС) 2023/970, която въвежда нови общоевропейски правила за прозрачност на възнагражденията. Основната цел на акта е да гарантира равно заплащане за равен труд и да премахне скритата дискриминация между половете.

Права на кандидатите за работа

Информация за възнаграждението преди интервю: Кандидатите ще имат право да получат информация от бъдещия работодател за първоначалното възнаграждение или неговия диапазон за конкретната позиция, още преди провеждането на интервю.

Забрана за въпроси за предишна заплата: Работодателите няма да имат право да изискват от кандидатите информация за тяхното настоящо или предишно възнаграждение.

Задължения на работодателите:

Прозрачност на критериите: Да осигурят лесен достъп до обективни и полово неутрални критерии, използвани за определяне на нивата на заплащане и кариерния напредък.

Неутралност на обявите: Да гарантират, че обявите за свободни позиции и наименованията на длъжностите са неутрални по отношение на пола.

Ежегодно информиране: Всяка година да информират служителите за правото им да поискат писмена информация за индивидуалното си заплащане и средните нива на заплащане, разпределени по пол, за колеги, извършващи същата или равностойна работа.

Права на работниците:

Достъп до информация за заплащане: Служителите ще имат право да поискат информация за индивидуалното си ниво на заплащане и за средното заплащане по пол за категории служители, извършващи същата или равностойна работа.

Свобода на разкриване: Служителите няма да могат да бъдат възпрепятствани да разкриват размера на своето възнаграждение, когато това е необходимо за прилагане на принципа за равно заплащане.

Мерки при неравнопоставеност

Изискването за предоставяне на данни като разликата в заплащането между половете и съотношението на мъжете и жените, получаващи допълнителни възнаграждения, ще бъде въведено поетапно от 7 юни 2027 г. за работодатели с над 100 работници.

Когато се установи разлика в заплащането между половете над 5%, която не може да бъде обоснована с обективни критерии и не бъде отстранена в рамките на шест месеца, работодателите ще трябва да си сътрудничат с представителите на работниците, за да установят причините и да предприемат мерки за корекция и предотвратяване на дискриминацията.

