През 2028 година изтребителите F-16 ще охраняват България, дотогава само Миг-29

МС

През 2028 г изтребителите F-16 могат да бъдат в оперативна готовност за охрана на въздушното пространство на България. До тогава обаче задачата ще се изпълнява само с наличните МиГ-29. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Той уточни, че след ремонта на военното летище край Пловдив, ще стане възможно въздушното наблюдение и с участието на самолети на държави-членки на НАТО.

Разходи за поддръжка на военната авиация

Министерството на отбраната е предвидило 4 млн. евро за поддръжката на МиГ-29 през следващата година, докато за Су-25 разходите са над 14 млн. евро, съобщи министърът.

Той добави, че и Полша вече изпитва затруднения при поддръжката на своите МиГ-29, което подчертава общите проблеми с експлоатацията на старата съветска техника.

Реалистични срокове за бойното дежурство на F-16

Според Запрянов за 2026 г. е нереалистично F-16 да бъдат в готовност. Оптимистичната прогноза е за 2027 г., но решението за активиране на бойното дежурство зависи изцяло от командира на Военновъздушните сили.

Първите шест от първите осем самолета F-16 вече са пристигнали в България и преминават през необходимите процедури за интеграция и сертификация.

Планове за транспортни самолети "Спартан"

Министерството на отбраната все още не се отказва от покупката на транспортни самолети "Спартан". Нуждата от тях беше изтъкната през лятото, във връзка с пожарите и новия противопожарен модул.

Първоначално се предвиждаше три самолета на стойност над 400 млн. лв., но по време на обсъждания в комисията министърът заяви, че ще се вземат само два "Спартан".

Финансирането ще се осъществи чрез европейски заем на Европейския съюз (ЕС) за военната индустрия, като окончателното решение зависи от цената на доставката на боеприпасите за 155 мм гаубици, предаде БНР.

Поради сериозните разходи от Министерството на отбраната уточниха, че през 2026 г. България ще използва само до 151 млн. евро от европейския заем.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!