През 90-те строят гаражи на втори етаж в български блок

Снимки, показващи гаражи във въздуха на втори етаж, се превърнаха в сензация в социалните мрежи. Оказа се, че кадрите са от Плевен, а въпросните 12 обекта са изградени преди 30-ина години.

Куриозната гледка се разкрива пред очите на минувачите на ул. „Ген. Владимир Вазов“ в Плевен. Върху редицата от 12 гаража до жилищните блокове са построени още 12, но без естакада или надлез до тях. Съоръженията стоят недовършени от 1996 година, разказват собствениците на това проектантско чудо - семейство Тодорови. Екип на бТВ отиде да провери за какво точно се използват. пише Флагман.

"30 години седи това нещо така и аз нямам гараж! Идеята беше да има гаражи на две нива. Общината трябваше да бие една плоча между двете нива на гаражите. Оттам насетне - какви сметки са правили - те си знаят! Аз одъртях вече, закога?", казва Васил Тодоров.

"Не е нормално за толкова години да няма перспектива да се сложи бетонна плоча!", поясни Ирина Тодорова.

Живущи в квартала разказват, че някои от собствениците използват непотребните гаражи, за да складират в тях вещи.

"Те тези, които са отдолу - има в тях, те се използват, ама тези отгоре не знам как ги използват. Освен за багажи, за мази, за такива работи сигурно ги използват“, смята Дияна Петкова.

Брокер от Плевен казва, че някои от нефункционалните гаражи са обявени за продажба.

"Като голям областен град и тук местата не достигат и гаражите не достигат и има голямо търсене и със сигурност всеки иска да си съхранява превозното средства, тъй като автомобилите и те струват скъпо, както и недвижимите имоти! И всеки иска да си защити автомобила и да го прибере на сигурно място...Все още нямаме запитване, въпреки че ги пуснахме за продажба, но не сме имали запитване за такъв тип имот. Знам, че има в новите кооперации такива с хидравлични асансьори, които могат да ти повдигат автомобила на определено ниво, но тук случаят не е такъв“, обясни Кристиян Стамов, брокер на недвижими имоти.

Той обаче е скептичен дали ще се стигне до сделка с гаражите без достъп до тях. Шегува се, че цената на един такъв ще е поне десет пъти по-евтина от функционалните гаражи и че от агенцията ще съдействат за достъпност до него.

"На първа линия смятам – 25 - 30 000 евро, на втора линия, според мен е безценно! Автокран, вишка или платформа - можем да съдействаме - който има желание да си наеме, който има желание да си закупи такъв тип имот – да прибере на сигурно. Даже за ретро автомобили, скъпи автомобили, такива, които не карате всеки ден, ще трябва да е автомобил, който не е за ежедневна употреба“, казва още Кристиян.

Плевенчани се шегуват, че след първите успешни тестове за летящи коли в Сингапур, Плевен може да се превърне в център за такива превозни средства с построените гаражи във въздуха.

"Вече инфраструктурата е подготвена, но ако имаме летящи автомобили, това ще предразположи- вместо да заобикаляме дупките по пътищата, ще минаваме над тях и тогава общината няма да е необходимо да прави каквито ида било ремонти! И трафик- абсолютно всичко ще се избегне, всички проблеми които плевенчани имаме с дупките по пътищата“, допълва Кристиян.

А собственици на въздушните имоти казват, че макар да имат гаражи, паркират колите си на улицата и се надяват един ден обещаният преди 30 години път до тях да бъде изграден.

