През декември гледат делото за побоя над директора на русенската полиция

Снимка: ОДМВР

През декември делото за побоя над директора на русенската полиция Николай Кожухаров ще влезе в съда. Това съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов. Месец след инцидента от септември разследването беше прехвърлено от Русе във Велико Търново.

Готови са резултатите от всички експертизи, фактическата обстановка е установена, съобщи още окръжният прокурор: "Предстои конкретизиране на обвиненията и се надявам най-късно до средата на декември делото ще влезе в съда. Телесната повреда на русенския полицай е тежка, според тройната експертиза“.

Четиримата младежи отново обжалват мерките си за неотклонение и има насрочени дела за 13 ноември в Русенския окръжен съд. Три от момчетата, нападнали полицейския директор Николай Кожухаров, са под домашен арест, а непълнолетният е с мярка "Надзор от Детска педагогическа стая", припомня БНР.

С постановление на заместник-главния прокурор делото за побоя над русенския директор на полицията беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!