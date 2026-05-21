През изминалото денонощие в страната са загасени 53 пожара

Пиксабей

Изгасени са 53 пожара в България през изминалото денонощие. Пострадал е един гражданин, няма загинали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР, на сайта си за оперативната обстановка към 6:00 ч. Екипите на пожарната се реагирали на 97 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които три – в жилищни сгради, един – в промишлени сгради, шест – в транспортни средства, три – в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които седем – в сухи треви, горска постеля и храсти, 25 – в отпадъци, два – в готварски уреди и комини, и четири други.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции, от които пет са били при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и три лъжливи повиквания, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!