През май 2026 г. се очаква да приключи големият ВиК-проект във Варна

Булфото

През май следващата година се очаква да приключи напълно големият ВиК-проект във Варна, общата стойност на който е над 136 милиона лева. Това съобщи ръководителят му Сава Коев, който направи своеобразен отчет на извършеното досега.

Над 94 процента от строително-монтажните работи са завършени и с разрешение за ползване.

Дейностите, касаещи канализацията по населените места, ще приключат най-късно през януари месец следващата година, допълни Коев, цитиран от Радио Варна.

Днес беше открит участък от 3,5 километра по трасето Девня-Варна, на стойност над 9 милиона лева.

Коев посочи, че и в бъдеще ще се търси кандидатстване по европроекти, тъй като дружеството няма възможност да инвестира всички реконструкции на ВиК-мрежата.

