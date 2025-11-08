През нощта Русия е атакувала украинския енергиен сектор с 450 дрона и 45 ракети

Пиксабей

Русия е атакувала през изминалата нощ Украйна с 450 дрона и 45 ракети в мащабната атака срещу украинския енергиен сектор и друга инфраструктура, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски отново призова съюзниците на Киев да наложат санкции на руската енергетика.

Междувременно министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко заяви на свой ред днес, че руските удари в Украйна са нанесли щети на няколко големи енергийни обекта в Киевска и Полтавска област в централната част на страната и в североизточната Харковска област, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

"Врагът отново взе съзнателно на прицел енергийна инфраструктура", написа Свириденко в приложението "Телеграм", допълвайки че усилията на екипите за извънредни ситуации сега са насочени върху локализирането на щетите и възстановяването на електроснабдяването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!