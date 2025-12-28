През новата 2026 година ще можем да планираме дълги почивки заради празниците

снимка pexels

Предстоящата 2026 година се очертава изключително благоприятна за планиране на дълги почивки, като още първите дни на януари ще ни изненадат с извънредна ваканция. Благодарение на техническия преход към еврото и официалните празници, календарът предлага множество възможности за сливане на почивни дни без необходимост от използване на голяма част от платения годишен отпуск.

Бонус почивка заради еврото

Годината започва с добра новина за работещите. Тъй като 1 януари 2026 г. (четвъртък) е официален празник, а 2 януари (петък) е обявен за извънреден почивен ден с решение на Министерския съвет заради въвеждането на еврото, се образува първият дълъг уикенд за годината – цели 4 дни (от четвъртък до неделя включително).

"Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото", се посочва в мотивите на правителството за извънредния неработен ден.

Ученически ваканции и пролетни празници

Учениците също ще се радват на солидни почивки, според утвърдения график на Министерството на образованието и науката (МОН). Междусрочната ваканция е планирана от 31 януари (събота) до 2 февруари (понеделник).

Март месец предлага още една възможност за учениците – 2 март (понеделник) е обявен за неучебен ден, което слива уикенда с Националния празник 3 март (вторник) в 4-дневна почивка за децата.

Пролетната ваканция за учениците от I до XI клас ще продължи от 4 април до 13 април, докато дванадесетокласниците ще почиват малко по-кратко – от 8 до 13 април.

Великденските празници през 2026 година се падат в средата на април. Почива се общо 4 дни – от Разпети петък (10 април) до втория ден на Великден (13 април, понеделник).

Май – месецът на празниците

Май месец традиционно е наситен с почивни дни. Денят на труда (1 май) се пада в петък, което автоматично осигурява тридневен уикенд. Гергьовден (6 май) е в сряда и прекъсва работната седмица по средата.

Денят на светите братя Кирил и Методий (24 май) се пада в неделя. Съгласно Кодекса на труда, когато официален празник съвпада със събота или неделя, първият делничен ден след него е неприсъствен. Това означава, че 25 май (понеделник) ще бъде почивен ден.

В края на месеца учениците ще имат още два неучебни дни заради провеждането на матурите и Националното външно оценяване (НВО) – на 20 май (сряда) и 22 май (петък).

Есенни уикенди и дълга Коледа

Есента също предлага добри възможности за почивка. Денят на Съединението (6 септември) е в неделя, което прави 7 септември (понеделник) почивен ден. Денят на Независимостта (22 септември) се пада във вторник.

Финалът на 2026 година ще бъде с истинска "златна" ваканция. Бъдни вечер (24 декември) е в четвъртък, а Коледа (25 и 26 декември) обхваща петък и събота. Тъй като 26 декември е съботен ден, 28 декември (понеделник) се явява компенсаторен почивен ден. Така се събират общо 5 почивни дни по Коледа, предаде dunavmost.com.

