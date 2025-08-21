реклама

През септември пускат нова магистрала в България

21.08.2025 / 15:36 1

Кадър АПИ

Магистрала "Европа" ще бъде пусната изцяло за движение до средата на септември.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков инспектираха довършителните дейности, пише OFFnews.bg.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км . Започва от границата със Сърбия при граничен пункт „Калотина” и се включва в Северната скоростна тангента, която също е част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към аутобаните „Хемус“ и „Тракия“.

„Изпълнението е много добро. Имаме уверение от строителя, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация. И това е поредното доказателство, че когато има редовно управление, когато има поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими. Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Престои най-късно до края на септември да бъде пусната в експлоатация и магистрала „Хемус”, лотът между пътен възел „Боаза” и „Дерманци”, обясни Иван Иванов, цитиран от Нова тв.

 

kris (преди 47 минути)
Рейтинг: 496752 | Одобрение: 90892
Българите нямаме нужда от тази магистрала.....Тя е за шопите да пътуват комфортно в западна посока....НА НАС БЪЛГАРИТЕ НИ Е НУЖЕН ХЕМУС.....ТОЧКА !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

