През септември в Русия има 3 сезона едновременно

Русия е толкова необятна, че в средата на септември на нейната територия едновременно съществуват три сезона, пише Метео Балканс. В Централен и Източен Сибир северозападните ветрове продължават да пренасят порции арктически студ от Карско море в задната част на циклона. Не е изненадващо, че температури от минус 10 °C за първи път удариха района на Туруханск, а в някои якутски улуси снежната покривка достигна до 4 см. В същото време по-голямата част от европейска Русия и Урал остават в хватката на гигантски антициклон. Междувременно над Скандинавия набира сила северноатлантически циклон – предвестник на предстоящи промени в климатичния календар.

Постепенно атмосферните реки над европейската територия на Русия ще сменят циркулацията си от меридионална към зонална: обичайният пренос на въздушни маси от запад на изток ще започне да се възстановява, което сигнализира за наближаваща смяна на сезоните. В тропосферата на Сибир обаче промяна не се наблюдава и там зимата продължава бавно, но сигурно настъплението си по всички атмосферни фронтове.

Днес по-голямата част от Руската равнина ще остане под влиянието на стабилен антициклон с център над Татарстан. Изключение ще направи северозападната част, а вечерта – и западните райони на страната, където атлантическият циклон ще донесе плътни дъждовни облаци. Малки локални валежи ще има и в Черноморския регион.

