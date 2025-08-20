През септември затварят за ремонт басейн "Юлиян Русев" във Варна

Булфото

Началната дата за затваряне на басейн „Юлиян Русев“ заради предстоящия ремонт е 9-ти септември. Това съобщи директорът на ОП „Спорт-Варна“ Юрджан Ахмед, цитиран от "Морето".

Срокът на възлагателните писма за извършване на ремонтните работи е 3 месеца. След затваряне на басейна на разположение на клубовете ще бъдат другите два басейна в плувния комплекс. Ще бъде изготвен график, по който плувните клубове могат да продължат да провеждат тренировъчна дейност. По тяхно предложение работното време ще бъде удължено и плувните съоръжения ще работят от 06.00 до 22.00 часа.

Към момента има сключен договор за доставка и монтаж на 6 броя пясъчни филтри, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърдена капиталова програма на предприятието на стойност 128 160 лева.

Предстои избор по Закона за обществените поръчки на изпълнител на ремонтните дейности, съгласно сключено рамково споразумение за извършване на текущи ремонти, които включват подмяна на плочките на дъното на басейна, както и прилежащите части около него, ремонт на съблекални, санитарни помещения, коридори и общи прилежащи части на басейна на приблизителна стойност 500 хил. лева.

Тече процедура по ЗОП за сключване на договори за закупуване на коридори за плувния басейн, както и за подмяна на стартови блокчета, които са свързани с електронната система за провеждане на състезания на обща стойност около 73 хил. лева.

Всички тези дейности изискват технологично време и съгласуване на дейностите между фирмите, които ще извършат ремонта и подмяната на пясъчни филтри, посочиха още от предприятието. Изпратено е писмо до РЗИ с молба да бъде удължен срокът 30-ти август за изпълнение на предписанията по отношение на цялостното състояние на басейна, предвид предприетите мерки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!