През следващата седмица променят движението по АМ "Струма" в област Кюстендил

снимка: АПИ

От 8:30 ч. на 22 януари /четвъртък/ до 14:00 ч. на 23 януари /петък/ ще се променя организацията на движение между 53-и и 54-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временната промяна се налага за отстраняване на гаранционни дефекти по дилатационни фуги на съоръжение.

При изпълнението на дейностите, ще бъде ограничено преминаването в активната и навлизането в аварийната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата, посочват от пътната агенция.

