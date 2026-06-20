През следващата седмица променят движението в участъци от "Хемус" за ремонт и почистване

снимка: АПИ

През следващата седмица за асфалтови работи и почистване временно ще се променя организацията на движението при пътен възел „Ябланица“, както и по отделни участъци от АМ „Хемус“ в област Ловеч. това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ на 22 юни и 23 юни, от 8 ч. до 20 ч. ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел „Ябланица“ /при 74-ти/ км на АМ „Хемус“. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението им движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка „Прелок“ /при 78-и км/ и оттам по първокласния път I-3 Бяла - Ботевград.

От 22 юни до 24 юни, между 8 ч. и 18 ч. ще се почистват тротоарни блокове на съоръженията при 89-и, 90-и и 91-ви км на АМ „Хемус“ в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88-и и 92-и км на магистралата, а автомобилите ще се движат в активната пътна лента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!