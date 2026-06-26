През следващата седмица спират движението през нощта между Обзор и Слънчев бряг за асфалтиране

снимка: АПИ

През следващата седмица - от 29 юни /понеделник/ до 2 юли /четвъртък/ от 20 ч. до 7 ч. сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от път I-9 - от края на град Обзор до Слънчев бряг /от 172-и до 203-и км/. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ при извършване на ремонтните дейности през нощта, когато трафикът е по слаб, превозните средства ще могат да преминават по път III-208 Провадия – Айтос. В затворената отсечка от път I-9 при необходимост ще се пропускат единствено автомобили със специален режим на движение. Участъкът ще бъде обозначен с необходимите пътни знаци и светлинна сигнализация.

Редактор "Екип на Петел",

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