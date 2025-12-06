През уикенда променят движението на няколко места във Варна заради футболни двубои

На няколко локации във Варна ще бъдат въведени временни промени в движението на пътно-превозни средства през предстоящите почивни дни във връзка с провеждането на две футболни срещи на 6 и 7 декември.

Във връзка с провеждането на футболен мач от 17:30 ч. на 06.12.2025 г. (събота) на стадион „Тича“ между отборите на ПФК „Черно море“ – Варна и ПФК „ЦСКА“ – София ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства за времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. по ул. „Никола Йонков Вапцаров“ – в частта от кръстовището с бул. „Княз Борис I“ до кръстовището с бул. „Осми приморски полк“. При отпадане на необходимостта от ограничаване на движението пропускането на автомобили в посочените участъци ще бъде възстановено поетапно.

По повод провеждането на футболна среща на стадион „Спартак“ между отборите на ПФК „Спартак“ – Варна и ПФК „Левски“ – София, от 17:30 ч. на 07.12.2025 г. (неделя) движението за моторни превозни средства ще бъде преустановено, както следва:

· На 07.12.2025 г. за времето от 15:30 ч. до 17:00 ч. по бул. „Княз Борис I“ – в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“;

· На 07.12.2025 г. за времето от 15:30 ч. до 17:00 ч. по бул. „Цар Освободител“ – в частта от кръстовището с бул. „Княз Борис I“ до кръстовището с ул. „Отец Паисий“;

· На 07.12.2025 г. за времето от 14:30 ч. до 19:30 ч. по ул. „Кирил Шиваров“ – в частта от кръстовището с ул. „Дойран“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“.

При отпадане на необходимостта от ограничаване на движението пропускането на автомобили и автобуси от линиите на градски транспорт в посочените участъци ще бъде възстановено поетапно, по решение на ръководителя на охраната на мероприятието от Областна дирекция на МВР – Варна.

