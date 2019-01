Медицинска лаборатория „ЛИНА” е подготвила пет нови профилактични кампании за пациентите си в областите Бургас, Варна, Ямбол и Добрич. Те важат в самостоятелните филиали на „ ЛИНА ” през месеците януари и февруари 2019 г. За да се включите в тях, не е необходимо направление от личния лекар или предварително записване на час, а само да посетитете най-близката лаборатория на „ЛИНА”. Адресите можете да видите тук: http://lina-bg .com/bg/адреси-лаборатории Изследванията в кампаниите са на преференциални цени, като тяхната цел е свързана със социалната мисия на „ЛИНА”, а именно насърчаване скрининга на широко разпространени заболявания. Таксата манипулация е в размер на 2 лв.

</p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">Ето и кои са актуалните профилактични кампании за периода януари – февруари 2019 г. </span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"><b>Пълна кръвна картина с 16 показателя</b></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Пълната кръвна картина е сред най-често назначаваните лабораторни анализи, защото повечето заболявания водят до промени в нейните показатели. Затова тя е в основата на профилактичните изследвания и е подходящо да се комбинира с останалите кампании. </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">Изследването е на намалена цена от 2,50 лв. вместо 4 лв. (</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><i>Пълната кръвна картина с 16 показателя включва: хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, еритроцитните индекси, както и 3-типно диференциране на белите кръвни клетки като лимфоцити, гранулоцити и междинни по обем клетки, представени като общ брой и проценти.</i></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"><i>)</i></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Изследването се извършва сутрин, на гладно.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"><b>Изследване на витамини </b></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">Тази кампания </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">дава възможност на преференциална цена да се изследват два от най-важните витамин</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">а</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> в човешкия организъм</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">: </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> витамин D </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">+ </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">витамин В12.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> До края на февруари тяхната цена е намалена на общо 23 лв. от 45 лв. </span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">Какво е значението на тези витамини за здравето ни?</span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Витамин D има изключително важно значение за изграждането и здравината на костите, тъй като той подпомага усвояването на калция и фосфора в организма. Неговият дефицит в най-ранна детска възраст води до заболяването рахит, а при възрастн</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">и до</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> лесна чупливост на костите и остеопороза. Освен тази широко известна роля, напоследък с дефицит на витамин D се свързват редица други заболявания като диабет 2-ри тип, затлъстяване, мултипленна склероза, депресия, деменция, сърдечно-съдови заболявания, някои автоимунни заболявания, както и редица карциноми – на дебелото черво, рак на гърдата, панкреаса и простатата.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Витамин В12, от своя страна, е свързан с не по-маловажни функции в организма.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Той е необходим за нормалното кръвотворене и за правилното функциониране на нервната система. Според редица проучвания немалка част от хората над 60 години имат дефицит на Витамин В12 по различни причини. Дневните нужди от витамин В12 не са високи, но дори при лек недостиг може да се развият анемични състояния, хронична умора, депресия. Това се дължи на ключовата му роля в производството на червените кръвни клетки (еритроцитите), които отговарят за транспортирането на кислород с кръвта до мускулите, останалите тъкани и органи. Недостигът му води и до повишени нива на хомоцистеин, което е свързано с повишен риск от сърдечни заболявания.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Комбинирането на тази профилактична кампания с останалите е много подходящо, тъй като дава възможност да се диагностицират основни здравословни проблеми и в голяма степен те да бъдат уточнени.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Изискванията при изследване на витамин В12 и витамин D e да не се приемат медикаменти и хранителни добавки, които ги съ</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">д</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">ържат поне 2 седмици преди изследването.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"><b>Скрининг на щитовидна жлеза </b></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">Скринингът на щитовидна жлеза включва изследване на TSH (тиреостимулиращ хормон) и определяне на антитела (anti-TPO) на намалена цена от общо 14 лв. вместо 26 лв.</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> Комбинацията от тези изследвания показва дали функцията на щитовидната жлеза е нормална или има отклонения. Те са подходящи за диагностика и проследяване на автоимунни заболявания на щитовидната жлеза като тиреоидит на Хашимото и Базедова болест . От кампанията могат да се възползват и бременни жени, и такива планиращи бременност, тъй като нормалната функция на щитовидната жлеза е съществен фактор за безпроблемно протичане на бременността, както и за правилното развитие на плода. </span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">Преди изследването пациентите не трябва да са консумирали кафе и напитки, съдържащи кофеин.</span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><b>Грижа за сърцето</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Грижа за сърцето</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> обединява </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">основните маркери за оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">:</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> липиден</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">профил, високочувствителен CRP, хомоцистеин. Добавена е и глюкоза, като скринингов показател за диабет</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">- едно от заболяванията, водещо най-често до усложнения от сърдечно-съдов характер</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">, както и </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">специфичната за сърдечния мускул фракция на креатинкиназата - СК-МВ</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> (</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">креатинкиназа МВ</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">)</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Тя е показател за миокардна увреда, който се повишава още в първите часове на продължителна исхемия или некроза на сърдечния мускул.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">През януари и февруари този пакет от изследвания е на намалена цена от 45 лв. вместно 89,50 лв. Той е</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"><b> </b></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">насочен към хора с налични рискови фактори като захарен диабет, хипертонична болест, наднормено тегло, пушене, употреба на алкохол, обездвижване, прекарани вече сърдечни инциденти или наличие на родственици с анамнеза за исхемична болест на сърцето в млада възраст</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">. Подходящ е и като</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> профилактично изследване при мъже над 45 години и жени над 55 години.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> Сред изследванията в пакета грижа за сърцето има и х</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">омоцистеин</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">, който е </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">един от по-новите маркери за оценка на риска от възникване на сърдечни заболявания, тъй като е установено, че неговият излишък може да доведе до развитието на атеросклероза, поради това, че уврежда ендотела на съдовите стени.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Причините за повишението му могат да се дължат както на генетични аномалии в метаболизма му, така и на дефицит на витамни от група В и фолиева киселина.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Високочувствителният CRP</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> от своя страна</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">, като острофазов белтък, отразява степента на системно възпаление в организма</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">. </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Атеросклерозата в последните десетилетия също се разглежда като възпал</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">и</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">телно заболяване на съдовите стени, което е хронично, вяло протичащо и не така изразено, но също води до повишение на CRP.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">С разработването на нови методики с повишена чувствителност при определяне на ниските концентрации, този показател се наложи като предпочитан маркер за оценка на съдовото възпаление.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Изследването му като такъв трябва да става при метаболитно стабилни пациенти, в периоди на отсъствие на остра възпалителна реакция на организма или травма, а също така се препоръчват серийни изследвания </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">(</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">поне двукратно през 2 седмици</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">)</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> и сравнение с предишни резултати.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Изследванията от тази профилактична кампания е добре да се извършат сутрин, на гладно, като се изключат физически усилия и пушене преди венепункцията.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><b>Електролити и микроелементи</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">Т</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">ази профилактична кампания включва изследване на основни електролити и микроелементи в организма</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">:</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> калций, фосфор, магнезий и желязо.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> Тя е на намалена цена от 9 лв. вместо 16лв. </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">От нея могат да се възползват всички като общ мониторинг на здравословното състояние и оценка на нутритивния статус на организма</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">.</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">А</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> също така и при наличие на различни признаци и симптоми като отпадналост, уморяемост, сърцебиене, парестезии </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">(</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">изтръпване, мравучкане</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">)</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">, мускулни спазми и крампи.</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">Тези показатели намират приложение при диагностиката на остеопороза и други заболявания на костите, бъбреците,</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">щитовидна</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">та</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> жлеза, паращитовидни жлези, анемия и др. Подходящо е да бъде комбинирана с останалите профилактични кампании, като така ще се получи по-комплексна оценка на здравословното състояние на пациента.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">И</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">зследването</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"> на електролити и микролементи трябва</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> да се извършва сутрин, на гладно, поне 2 седмици след прекратяване на прием на медикаменти или хранителни добавки, които ги съдържат.</font></font></p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><img alt="" data-cke-saved-src="/admin/kcfinder/upload/images/VAJNO-PR-Reklama-snimki-Kacvai%20samo%20tuk/a4.jpg" src="/admin/kcfinder/upload/images/VAJNO-PR-Reklama-snimki-Kacvai%20samo%20tuk/a4.jpg" style="width: 800px; height: 1132px;"/><br/> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%">„<font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG"><i>ЛИНА” е първата медицинска лаборатория, която въведе месечни кампании с изследвания, като всяка от тях е подходяща за скрининг на широко разпространени заболявания. Тяхното предимство е, че изследванията са с отстъпка от 40% до 50%, което е изключително удобно за пациентите, които не могат да използват талон-направление от личния си лекар в дадения момент. Те често включват и изследвания, които не се поемат от Здравната каса. За да се възползвате от профилактичните кампании, няма нужда да си записвате час, а само да посетите най-близкия самостоятелен филиал на „ЛИНА”. Таксата манипулация е 2 лв.</i></span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span lang="bg-BG">* публикация</span></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"> </p> <p style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%"> </p>

Ето и кои са актуалните профилактични кампании за периода януари – февруари 2019г.

Пълна кръвна картина с 16 показателя

Пълната кръвна картина е сред най-често назначаваните лабораторни анализи, защото повечето заболявания водят до промени в нейните показатели. Затова тя е в основата на профилактичните изследвания и е подходящо да се комбинира с останалите кампании. Изследването е на намалена цена от 2,50 лв. вместо 4 лв. ( Пълната кръвна картина с 16 показателя включва: хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, еритроцитните индекси, както и 3-типно диференциране на белите кръвни клетки като лимфоцити, гранулоцити и междинни по обем клетки, представени като общ брой и проценти. )

Изследването се извършва сутрин, на гладно.

Изследване на витамини

Тази кампания дава възможност на преференциална цена да се изследват два от най-важните витамин а в човешкия организъм : витамин D + витамин В12. До края на февруари тяхната цена е намалена на общо 23 лв. от 45 лв.

Какво е значението на тези витамини за здравето ни?

Витамин D има изключително важно значение за изграждането и здравината на костите, тъй като той подпомага усвояването на калция и фосфора в организма. Неговият дефицит в най-ранна детска възраст води до заболяването рахит, а при възрастн и до лесна чупливост на костите и остеопороза. Освен тази широко известна роля, напоследък с дефицит на витамин D се свързват редица други заболявания като диабет 2-ри тип, затлъстяване, мултипленна склероза, депресия, деменция, сърдечно-съдови заболявания, някои автоимунни заболявания, както и редица карциноми – на дебелото черво, рак на гърдата, панкреаса и простатата. Витамин В12, от своя страна, е свързан с не по-маловажни функции в организма. Той е необходим за нормалното кръвотворене и за правилното функциониране на нервната система. Според редица проучвания немалка част от хората над 60 години имат дефицит на Витамин В12 по различни причини. Дневните нужди от витамин В12 не са високи, но дори при лек недостиг може да се развият анемични състояния, хронична умора, депресия. Това се дължи на ключовата му роля в производството на червените кръвни клетки (еритроцитите), които отговарят за транспортирането на кислород с кръвта до мускулите, останалите тъкани и органи. Недостигът му води и до повишени нива на хомоцистеин, което е свързано с повишен риск от сърдечни заболявания. Комбинирането на тази профилактична кампания с останалите е много подходящо, тъй като дава възможност да се диагностицират основни здравословни проблеми и в голяма степен те да бъдат уточнени.

Изискванията при изследване на витамин В12 и витамин D e да не се приемат медикаменти и хранителни добавки, които ги съ д ържат поне 2 седмици преди изследването.

Скрининг на щитовидна жлеза

Скринингът на щитовидна жлеза включва изследване на TSH (тиреостимулиращ хормон) и определяне на антитела (anti-TPO) на намалена цена от общо 14 лв. вместо 26 лв. Комбинацията от тези изследвания показва дали функцията на щитовидната жлеза е нормална или има отклонения. Те са подходящи за диагностика и проследяване на автоимунни заболявания на щитовидната жлеза като тиреоидит на Хашимото и Базедова болест . От кампанията могат да се възползват и бременни жени, и такива планиращи бременност, тъй като нормалната функция на щитовидната жлеза е съществен фактор за безпроблемно протичане на бременността, както и за правилното развитие на плода.

Преди изследването пациентите не трябва да са консумирали кафе и напитки, съдържащи кофеин.

Грижа за сърцето

Грижа за сърцето обединява основните маркери за оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания : липиден профил, високочувствителен CRP, хомоцистеин. Добавена е и глюкоза, като скринингов показател за диабет - едно от заболяванията, водещо най-често до усложнения от сърдечно-съдов характер , както и специфичната за сърдечния мускул фракция на креатинкиназата - СК-МВ ( креатинкиназа МВ ) . Тя е показател за миокардна увреда, който се повишава още в първите часове на продължителна исхемия или некроза на сърдечния мускул. През януари и февруари този пакет от изследвания е на намалена цена от 45 лв. вместно 89,50 лв. Той е насочен към хора с налични рискови фактори като захарен диабет, хипертонична болест, наднормено тегло, пушене, употреба на алкохол, обездвижване, прекарани вече сърдечни инциденти или наличие на родственици с анамнеза за исхемична болест на сърцето в млада възраст . Подходящ е и като профилактично изследване при мъже над 45 години и жени над 55 години. Сред изследванията в пакета грижа за сърцето има и х омоцистеин , който е един от по-новите маркери за оценка на риска от възникване на сърдечни заболявания, тъй като е установено, че неговият излишък може да доведе до развитието на атеросклероза, поради това, че уврежда ендотела на съдовите стени. Причините за повишението му могат да се дължат както на генетични аномалии в метаболизма му, така и на дефицит на витамни от група В и фолиева киселина. Високочувствителният CRP от своя страна , като острофазов белтък, отразява степента на системно възпаление в организма . Атеросклерозата в последните десетилетия също се разглежда като възпал и телно заболяване на съдовите стени, което е хронично, вяло протичащо и не така изразено, но също води до повишение на CRP. С разработването на нови методики с повишена чувствителност при определяне на ниските концентрации, този показател се наложи като предпочитан маркер за оценка на съдовото възпаление. Изследването му като такъв трябва да става при метаболитно стабилни пациенти, в периоди на отсъствие на остра възпалителна реакция на организма или травма, а също така се препоръчват серийни изследвания ( поне двукратно през 2 седмици ) и сравнение с предишни резултати.

Изследванията от тази профилактична кампания е добре да се извършат сутрин, на гладно, като се изключат физически усилия и пушене преди венепункцията.

Електролити и микроелементи

Т ази профилактична кампания включва изследване на основни електролити и микроелементи в организма : калций, фосфор, магнезий и желязо. Тя е на намалена цена от 9 лв. вместо 16лв. От нея могат да се възползват всички като общ мониторинг на здравословното състояние и оценка на нутритивния статус на организма . А също така и при наличие на различни признаци и симптоми като отпадналост, уморяемост, сърцебиене, парестезии ( изтръпване, мравучкане ) , мускулни спазми и крампи. Тези показатели намират приложение при диагностиката на остеопороза и други заболявания на костите, бъбреците, щитовидна та жлеза, паращитовидни жлези, анемия и др. Подходящо е да бъде комбинирана с останалите профилактични кампании, като така ще се получи по-комплексна оценка на здравословното състояние на пациента.

И зследването на електролити и микролементи трябва да се извършва сутрин, на гладно, поне 2 седмици след прекратяване на прием на медикаменти или хранителни добавки, които ги съдържат.

„ ЛИНА” е първата медицинска лаборатория, която въведе месечни кампании с изследвания, като всяка от тях е подходяща за скрининг на широко разпространени заболявания. Тяхното предимство е, че изследванията са с отстъпка от 40% до 50%, което е изключително удобно за пациентите, които не могат да използват талон-направление от личния си лекар в дадения момент. Те често включват и изследвания, които не се поемат от Здравната каса. За да се възползвате от профилактичните кампании, няма нужда да си записвате час, а само да посетите най-близкия самостоятелен филиал на „ЛИНА”. Таксата манипулация е 2 лв.

Всяка минута очаквай новина в PETEL.BG!

ТИ, РЕПОРТЕРЪТ! Снимай и пускай всичко интересно! Публикувай директно всичко в групата

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg 24 часа в денонощието!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html