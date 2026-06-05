Президент, депутати и колеги изпратиха Любен Дилов-син в последния му път

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Стотици културни дейци, политици и граждани се стекоха в столичния храм „Св. София“, за да си кажат последно сбогом с политик, писател, журналист, продуцент и сценарист Любен Дилов-син.

"Той бе човек, който казваше и най-тежките неща по най-забавния начин. Изключителен човек извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, лек, позитивен. Човек, който винаги след себе си оставаше приятелства, уважение и огромен респект", заяви министърът на културата Евтим Милошев, пише Блиц.

„България загуби един изключително ярък, цветен и необикновен човек. Загуби човекът, който наложи стандарт в този преход, който може би още не е свършил, стандартът на едно цяло поколение, към което принадлежим, начинът на живот след 1989 година. Той беше човек, който остави много ярък белег и следа във всички нас“, добави той.

На поклонението присъстваха видни представители на ГЕРБ-СДС - формацията, от която той беше депутат в последните няколко парламента. Сред тях бяха бившият премиер Росен Желязков, Даниел Митов, Томислав Дончев, Екатерина Захариева, Цвета Караянчева, бившият председател на Народното събрание Рая Назарян, кметът на Бургас Димитър Николов и др. Венец беше изпратен от лидера на партията Бойко Борисов.

Пристигна и президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов.

Дойдоха и Росен Петров и Петър Курумбашев - хора, с които Дилов е работил дълги години.

Сред останалите политици бяха забелязани и представители на "Има такъв народ" - Тошко Йорданов, Драгомир Петров и Павела Митова.

Любен Дилов-син почина на 2 юни в болница, на 61-годишна възраст, след масивен инфаркт.

Роден е на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя Любен Дилов.

Дилов-син беше депутат в 40-то, 45-тото, 46-тото, 47-тото, 48-тото, 49-тото, 50-тото, 51-ото Народно събрание. Той бе избран за депутат в 52-рото, но не положи клетва.

Редактор "Екип на Петел",

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