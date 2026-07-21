Президентът: Американските самолети не ни правят част от войната в Иран

Снимка Президентство на България

„Правителството ще внесе въпроса за разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Това задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът“. Това каза президентът Илияна Йотова по повод искането от САЩ.

„Това не ни прави част от военните действия в Иран. Надявам се скоро да има примирие и да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват действия в българското въздушно пространство“, допълни тя, цитирана от бТВ.

Тя уточни, че предишното правителство не е съобщило за нотата за разполагане на военни самолети на гражданското летище в София.

„Получих писмото от „Демократична България“ за свикване на консултативен съвет. Ще имам предварителен разговор с тях, защото те си сменят темата за консултативен съвет всяка седмица“, коментира държавният глава.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов също коментира темата. „Оценка на риска и заплахите съм поискал още вчера и съм я получил от „Военно разузнаване“. Рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Предприели сме мерки и сме говорили с наши съюзници в НАТО. Нямаме нужда от разполагане на допълнителна ескадрила или ПВО система Patriot“, посочи Стоянов.

Редактор "Екип на Петел",

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