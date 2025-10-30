Президентът: България е определяна като "силициевата долина на Балканите"

снимка Булфото

Президентът Румен Радев заяви, че България многократно е определяна като "силициевата долина на Балканите", по време на откриването на новия космически център на "ЕндуроСат". Държавният глава присъства днес на събитието, където подчерта, че това е заслужено признание за усилията на много хора на държавно и обществено ниво.

"Развитието на модерна икономика, отбранителни способности и дори нашето ежедневие е немислимо без постиженията в космическата наука, технологии и индустрия", отбеляза Румен Радев в своето изказване.

Президентът посочи, че наскоро по време на посещението си в Кралство Саудитска Арабия за участие във форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", България е получила международно признание за своята технологична екосистема.

Държавният глава напомни, че страната ни има над 50-годишен опит в космическите изследвания и индустрия. Сред значимите постижения на България в тази област, Радев подчерта, че сме шестата държава, изпратила човек в космоса, и третата, започнала да произвежда космически храни.

"Първата космическа оранжерия "Свет" е българско изобретение. В нея пшеница е била успешно отгледана за първи път в космоса, а през 1972 г. е изведен в космоса и първият български космически прибор, Прибор-1", допълни президентът.

Той отбеляза също, че учени от БАН са разработили повече от 150 уникални научни инструмента, като някои от тях продължават да работят на борда на Международната космическа станция, а един дори обикаля в орбитата на Марс.

Румен Радев подчерта приноса на "ЕндуроСат" за развитието на младите таланти чрез образователната програма "Space Challenges", която обучава млади специалисти от България и чужбина.

Той отбеляза създадената от компанията съвместно с Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" и Софийския университет "Св. Климент Охридски" магистърска програма по "Космическо инженерство и технологии", която подготвя следващото поколение космически инженери.

На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, представители на космически агенции, на компании от частния сектор в областта на космоса, авиацията и технологиите, както и представители на дипломатически мисии в България, предаде bgonair.bg.

