Президентът: България има все по-значима роля за укрепването на сигурността на Черноморския регион

Снимка Пресцентър Президентство

На фона на динамично променящата се глобална среда за сигурност Черноморският регион и Източният фланг на НАТО придобиват все по-голямо стратегическо значение, а ролята на България за засилването на колективната отбрана става все по-значима. Това изисква да насърчим активното включване на българската отбранителна индустрия в увеличаването на капацитета на европейската военна промишленост. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Президентът Йотова подчерта, че Европейският съюз се намира в период на преосмисляне на стратегическата си автономия и ролята на европейския стълб в общата сигурност на Алианса. Държавният глава изтъкна значението на европейската инициатива „ReArm Europe“ и нейният инструмент SAFE, по които страната ни участва с проекти, и допълни, че те трябва да се разглеждат в рамките на засилване на колективната отбрана на НАТО. Илияна Йотова отбеляза, че укрепването на отбранителните способности трябва да се планира в добра координация между държавите и да се обезпечи с необходимата логистика. България допринася за колективната отбрана в съответствие с ангажиментите си като съюзник, заяви президентът, като отбеляза потенциала на българската отбранителна индустрия предвид нейните дългогодишни традиции и иновативни възможности.

Илияна Йотова постави акцент и върху необходимостта от подобряване на свързаността в региона, като открои Коридор №8, строителството на „Дунав мост 3“ и Вертикалния газов коридор, по които България активно работи. По думите й всеки проект, който подобрява връзките между държавите, има значение и за гарантирането на сигурността на Европа.

Посещението на генерал Алексъс Гринкевич се осъществява в навечерието на предстоящата Среща на върха на НАТО, което по думите на държавния глава, подчертава значението на страната ни за Алианса. Илияна Йотова изрази очакването си на форума, който ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара, да се вземат работещи решения за дългосрочната визия на НАТО, които да отчитат спецификите и интересите на отделните съюзници и динамиката в глобалната среда за сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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