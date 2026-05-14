Президентът: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

Възрастните сме длъжни да създадем сигурна среда, в която всяко момиче и млада жена може да мисли спокойно за своето развитие, бъдеще и професия, да сбъдва своите мечти. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща в президентската институция с победителките в инициативата „Посланик за един ден“. На срещата присъстваха посланикът на Обединеното кралство Натаниел Копси и дипломатът и бъдещ британски посланик към Европейския съюз Каролайн Уилсън.

За девета поредна година британското посолство у нас организира конкурс, който насърчава българските момичета да изразят своите виждания по широк кръг от значими за обществото теми. Още от своето създаване инициативата се провежда под патронажа на Илияна Йотова. Тази година темата за есе, по която близо 150 момичета от цяла България писаха, беше „Ако бяхте посланик за един ден, как бихте помогнали България да стане по-безопасно място за жените и момичетата – у дома, онлайн и в публичния живот?“. Откроени като най-добре представили се сред тях бяха Калина Бърнева от Варна, Мима Симеонова от Сливен и Яна-Мария Гагова от Силистра.

„Текстовете ви показват, че за съжаление, вие не само сте информирани за опасностите пред жените, а ги съпреживявате. Това е тежка диагноза за нашето общество, показва и огромните размери на проблема“, обърна се Илияна Йотова към победителките в конкурса.

Сред темите на разговора бяха ранните бракове, характерни за определени общности в страната. „Те отнемат младостта, мечтите, бъдещето на момичетата“, посочи Йотова, като изтъкна, че държавата и обществото трябва да работи много в посока на изкореняване на тази практика.

Акцент в есетата на победителките е и кибернасилието, което става все по-често явление. Битката с него включва основно по-висока дигитална грамотност и обединените усилия на учители, родители и институции.

По думите на президента за справянето с насилието над момичета и жени освен законодателни мерки е нужна и силната обществена нетърпимост, която ще пречупи и страха у жертвите да потърсят помощ. Държавният глава подчерта необходимостта от широка публичност на проблема с насилието над момичета и жени. „Това не е личен или семеен проблем, той е обществен“, посочи Йотова. Тя отбеляза и ключовата роля на медиите.

На срещата бяха дискутирани идеите на момичетата за справяне с пандемията от насилие над момичета и жени. Сред тях са – повишаване на грамотността, дискусии в училище по тези въпроси, промяна на обществените нагласи чрез различни инициативи.

Илияна Йотова открои значението на инициативата „Посланик за един ден“, която създава мрежа от момичета и млади жени в цяла България. „Продължавайте да се подкрепяте, вярвайте във възможностите си и не забравяйте, че имате верен съюзник в мое лице и екипа на президентската институция“, заяви държавният глава.

