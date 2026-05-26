Президентът: Нешка Робева записа със златни букви името на България в световния спорт
Поколения наред се гордеем с успехите на Нешка Робева, които записаха със златни букви името на България в световния спорт. Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод 80-годишнината на българската треньорка по художествена гимнастика.
Красивата магия и професионализмът на школата, която Нешка Робева създаде, не спират да пленяват почитатели по целия свят, посочва държавният глава. Илияна Йотова изразява благодарност за безценните уроци, силния дух и енергията, с които Нешка Робева мотивира децата да се отдадат на спорта. „Учите ги на дисциплина, възпитавате ги в отговорност и добродетели“, отбелязва президентът.
Държавният глава отбелязва, че будната гражданска съвест на Нешка Робева и непримиримост с неправдите са пример за подражание, и пожелава на легендарната треньорка здраве и нестихващо вдъхновение, съобщиха от Пресцентър Президентство.
