Президентът: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

Снимка: Булфото

Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Бургас. Държавният глава е там за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“.

Илияна Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, каза президентът.

Най-точната позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, добави Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!