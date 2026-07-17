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Президентът: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

17.07.2026 / 12:52 0


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Снимка: Булфото

Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Бургас. Държавният глава е там за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“.

Илияна Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, каза президентът. 

Най-точната позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, добави Илияна Йотова.

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