Президентът: Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България

Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България – това е изключително важно, каза президентът Румен Радев пред журналисти.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании – "Роснефт" и "Лукойл", и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Държавният глава участва в бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.

Българската народна банка (БНБ) започна преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на ограничителните мерки спрямо руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл", предаде БТА.

