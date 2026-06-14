Президентът: От днес София е столица на куража и необятните човешки възможности

Снимка: Президентство

От днес София е столица на куража, усмивката и необятните човешки възможности. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

По думите на държавния глава първенството е много повече от състезание за медали и конкуренция. То е триумф на духа, победа срещу изолацията, предразсъдъците и самотата, съобщават от Президентството. „Казват, че сте момчетата и момичетата на усмивката“, обърна се президентът към състезателите със синдром на Даун и подчерта, че тази усмивка грее като най-жаркото слънце в душите им.

Илияна Йотова пожела успех на състезателите, като отбеляза, че очаква много медали от българските представители. За пореден път ще покажете, че можете всичко, когато имате подадена ръка, заяви президентът.

Държавният глава изказа благодарност към председателя на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков за отдадеността му към каузата да развива състезатели със синдром на Даун, както и към Министерството на младежта и спорта и Столичната община за институционалната подкрепа за организацията на събитието.

Редактор "Екип на Петел",

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