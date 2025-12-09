Президентът: Партньорството между България и САЩ открива възможности за инвестиции

снимка: Президентство

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Стратегическото партньорство между България и САЩ създава много възможности за постигането на конкретни резултати в сферата на инвестициите, енергетиката и отбраната чрез съвместни проекти, които да донесат ползи и за двете държави. Това заяви президентът Румен Радев на среща с Кристофър Смит – заместник помощник държавен секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ. Разговорът се състоя в президентската институция в рамките на посещението на Кристофър Смит у нас за участие в третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ в София на 9 декември 2025 г.

Обща беше позицията на Румен Радев и Кристофър Смит, че гарантирането на сигурността и стабилността в региона е от ключово значение за стимулирането на инвестиционния обмен, икономическото развитие и просперитета на гражданите. Българският държавен глава посочи, че за страната ни е приоритет поддържането на устойчивата позитивна динамика в партньорството със САЩ. Стратегическото географско положение на България е ключов фактор за разширяването на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност, заяви Румен Радев, като допълни, че тези сфери създават възможности за съвместни проекти с участието на САЩ.

В сферата на енергетиката президентът посочи, че в контекста на заявеното намерение на ЕС за постепенно спиране на вноса на руски газ се разкриват перспективи за увеличаване на доставките на втечнен природен газ от САЩ и други страни чрез терминалите в Гърция и Турция, до които страната ни има достъп. Президентът заяви, че това би допринесло за засилване на енергийната диверсификация не само на страната ни, но и на други държави в региона. Увеличаващото се търсене на енергийни ресурси е предпоставка и за общи заявки за доставки за намаляване на цените на природния газ, отбеляза още държавният глава.

Стратегическото партньорство по отношение на модернизацията на Българската армия следва да се развива на принципа на задълбочаване на индустриалното сътрудничество със САЩ, в което да се включи активно и българската отбранителна индустрия, заяви Румен Радев по време на срещата. Президентът отбеляза и значението на двустранното партньорство в сферата на отбраната за модернизацията на моделите на обучение на военнослужещите.

Държавният глава изрази очакване за увеличаване на инвестициите от страна на САЩ в областта на информационните и комуникационни технологии, както и на изкуствения интелект, в които България се е утвърдила като фактор в региона благодарение на подготвени и отлично квалифицирани кадри.

