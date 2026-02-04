Президентът: Служебният премиер трябва да е наясно с най-належащите проблеми пред страната

Снимка: Президентство

Държавата не може да спре да работи и служебният министър-председател трябва да е наясно с най-належащите проблеми пред страната, да работи заедно с Народното събрание за тяхното разрешаване. Това заяви президентът Илияна Йотова на консултациите с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“, които се провеждат в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

Президентът Йотова припомни, че според промените в Конституцията парламентът продължава да работи след назначаване на служебно правителство и законодателният орган споделя отговорността както с настоящия кабинет в оставка, така и с бъдещия Министерски съвет. Държавният глава открои неотложните проблеми, свързани с липсата на редовен бюджет за 2026 г, който да бъде съобразен с влизането на страната в еврозоната, както и ценовия шок, посочват от Президентството. Илияна Йотова настоя за мерки в подкрепа на най-уязвимите и бедни хора.

Държавният глава изтъкна важността на провежданите консултации с парламентарните групи в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебен кабинет. „Обща е целта ни да отговорим на очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори“, каза Йотова.

Президентът подчерта, че последните конституционни промени са лишили президентската институция от избор в процеса по назначаване на служебно правителство. Тя припомни, че президентът Румен Радев е сезирал два пъти Конституционния съд за тези поправки.

„Промените разрушават духа на Конституцията, разделението на властите, техния взаимен контрол и възможността да бъде съставен служебен кабинет, далеч от политическата конюнктура, който да премине през парламентарната криза до следващото редовно правителство“, посочи Илияна Йотова.

„Нито аз, нито президентът Радев сме имали каквато и да е била възможност да изразим позиция по отношение на хората, заели конкретните длъжности в „домовата книга“, тъй като те са избрани от Народното събрание“, напомни държавният глава. Тя отбеляза, че дори авторите на промените признават тяхната несъстоятелност. Президентът изрази надежда, че следващо мнозинство ще преосмисли тези поправки, защото те „рушат авторитета на българските институции“.

